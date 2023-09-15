Депутат Госдумы объяснил сдачу мандата

Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения «Единой России» объяснил, почему сложил с себя свои полномочия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ранее депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» (ЕР) Сергей Сокол и Игорь Кастюкевич подали заявления о сложении депутатских полномочий. Этот вопрос нижняя палата российского парламента рассмотрит в осеннюю сессию 19 сентября.