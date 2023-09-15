Слуцкий предупредил ЕС о риске остаться с «разбитым корытом»

По его словам, за ней последуют поражение не только украинского руководства, но и стоящего за ним Запада. По мнению Слуцкого, отказавшись от торговых отношений, ЕС навредит себе, в первую очередь в сфере энергоресурсов. Депутат напомнил, что Москва активно развивает торгово-экономическое партнерство со странами глобального Юга. Запад «может остаться один на один с разбитым от непомерных амбиций корытом», предупредил он о риске.