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Слуцкий предупредил ЕС о риске остаться с «разбитым корытом»

Европейские страны начали осознавать, что победа России в специальной военной операции (СВО) неизбежна. Об этом в своем комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий предупредил ЕС о риске остаться с «разбитым корытом»
© globallookpress.com

Он прокомментировал слова премьер-министра Румынии Марчела Чолаку, который призвал продумать шаги Европейского союза (ЕС) на случай капитуляции киевского режима. Политик предложил ввести полный запрет на торговлю с Россией.

«В ЕС, похоже, начинают осознавать неизбежность победы России на Украине», — указал политик.

По его словам, за ней последуют поражение не только украинского руководства, но и стоящего за ним Запада. По мнению Слуцкого, отказавшись от торговых отношений, ЕС навредит себе, в первую очередь в сфере энергоресурсов. Депутат напомнил, что Москва активно развивает торгово-экономическое партнерство со странами глобального Юга. Запад «может остаться один на один с разбитым от непомерных амбиций корытом», предупредил он о риске.

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Чолаку в интервью Der Standart призвал страны ЕС полностью отказаться от закупок российского газа и другой продукции по примеру Бухареста.

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