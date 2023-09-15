Джабаров предложил запретить въезд автомобилей с финскими номерами
Россия должна симметрично ответить Финляндии на запрет въезда российских автомобилей. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире «Вместе-РФ».
Как писала «Парламентская газета», ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен объявила, что с 16 сентября запрещается въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Это решение было принято вскоре после того, как Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха, а также средства личной гигиены из-за действия антироссийских санкций. Провоз этих предметов из России в ЕС трактуется европейскими властями как запрещенный импорт. В то же время требования ЕК носят рекомендательный характер.
«Я согласен с коллегой, сенатором Клишасом, который сказал — «Отвечать надо подобным образом», то есть симметрично. Они запрещают, и мы будем запрещать», — сказал Джабаров.
Глава комитета Российского союза туриндустрии по правовым вопросам Георгий Мохов разъяснил «Парламентской газете», что в первую очередь рискуют быть изъятыми вещи, попадающие под категорию товара или похожие на таковые:
«Если вы везете, например, держа в руках, смартфон, очевидно, что это предмет личного обихода, а если такой же смартфон у вас лежит, скажем, в упаковке, то это вроде бы и товар. Так же и все остальное. Везет девушка три баночки косметики — предмет личного обихода. А если двадцать? Уже товар».