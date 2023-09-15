Джабаров предложил запретить въезд автомобилей с финскими номерами

Как писала «Парламентская газета», ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен объявила, что с 16 сентября запрещается въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в России. Это решение было принято вскоре после того, как Еврокомиссия (ЕК) подтвердила, что в страны Евросоюза нельзя въезжать на зарегистрированных в России автомобилях и провозить косметику, чемоданы, мобильные телефоны, ноутбуки, изделия из кожи и меха, а также средства личной гигиены из-за действия антироссийских санкций. Провоз этих предметов из России в ЕС трактуется европейскими властями как запрещенный импорт. В то же время требования ЕК носят рекомендательный характер.