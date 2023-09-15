Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не создает никому угрозы, а визит в страну лидера Северной Кореи Ким Чен Ына связан с соседскими отношениями двух стран. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление российский президент сделал на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Также Путин назвал чушью утверждения, что Россия набирает на спецоперацию северокорейских добровольцев. В РФ нет необходимости посылать на СВО кого-то извне, подчеркнул он.

Путин отметил, что РФ не будет нарушать никаких ограничений в отношении Северной Кореи, но намерена развивать сотрудничество с Пхеньяном. Он добавил, что КНДР - сосед России, а «с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения».

«Что касается провоцирования какого-то, нагнетания ситуации, создания угроз кому бы то ни было, - мы никому угроз не создаем», - отметил российский президент.

По его мнению, самые большие угрозы в современном мире создаются правящими на Западе элитами.

Переговоры Путина с Ким Чен Ыном прошли 13 сентября. Главы государств обсудили вопросы сотрудничества России и КНДР в разных сферах, ситуацию в регионе и международные дела. В Кремле сообщили, что Пхеньян интересуется возможностями сотрудничества с РФ в области авиации, транспорта и инфраструктуры.

Во время визита Ким посетил заводы по производству авиационной техники в Комсомольске-на-Амуре и ознакомился с возможностями Тихоокеанского флота.

Перед встречей пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россию не интересуют предостережения из Вашингтона в контексте переговоров с КНДР.