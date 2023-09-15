Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

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Об этом говорится на сайте правительства РФ. Кроме того, политик увидел площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона объединенной авиастроительной корпорации "Яковлев". Ким Чен Ына сопровождал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Их поприветствовали сотрудники завода около мемориала Славы заводчанам, павшим в Великой Отечественной Войне. Гостям показали участки, где осуществляется работа в рамках кооперации по импортозамещенному "Суперджет" 100 (SJ-100) – на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории ОАК "Яковлев, уточнили в кабмине. 13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.