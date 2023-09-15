Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре

Лидер КНДР Ким Чен Ын, в начале этой недели прибывший в Россию, осмотрел авиационный завод имени Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, в частности, цех окончательной сборки самолетов-истребителей Су-35 и SJ-100.
Об этом говорится на сайте правительства РФ. Кроме того, политик увидел площадку производственного центра головной компании гражданского дивизиона объединенной авиастроительной корпорации "Яковлев". Ким Чен Ына сопровождал министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Их поприветствовали сотрудники завода около мемориала Славы заводчанам, павшим в Великой Отечественной Войне. Гостям показали участки, где осуществляется работа в рамках кооперации по импортозамещенному "Суперджет" 100 (SJ-100) – на КнААЗ изготавливают отсеки фюзеляжа и агрегаты крыла. Затем делегация посетила и цех окончательной сборки SJ-100 на территории ОАК "Яковлев, уточнили в кабмине. 13 сентября на космодроме Восточный состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Они проходили как с участием делегаций двух стран, так и тет-а-тет. После переговоров, которые длились почти пять часов, политики пообедали пельменями с камчатским крабом и подняли друг за друга тосты.