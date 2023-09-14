Посла России вызовут в США после высылки двух американских дипломатов из Москвы

«Я не буду говорить о конкретных ответных шагах, но вы точно можете ожидать, что мы сделаем это (вызовем Антонова — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Миллер.

Он добавил, что информация об ответных мерах США будет доведена до сведения российского правительства .

Ранее главе американской дипмиссии в Москве Линн Трейси, которую вызвали в российский МИД, был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна. Их обоих объявили персонами нон грата и обязали покинуть страну в течение семи суток. В МИДе подчеркнули недопустимость «противоправной активности и вмешательства во внутренние дела России».