В Госдуме назвали возможным ручное регулирование цен на топливо

«У нас есть достаточно большой опыт регулирования цен на топливо, который касается отдельных категорий. Вполне возможно, что до этого не дойдет, но ситуация находится на контроле. Мы как законодатели внимательно относимся к таким моментам и готовы поддерживать варианты помощи тем отраслям, которые будут в ней нуждаться», — сообщил он.