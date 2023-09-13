Париж не извинился за недопуск репортера из РФ на конференцию Макрона

Париж не принес официальных извинений за недопуск российской журналистки на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в Индии. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает РИА Новости.

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На прошлой неделе дипломат заявляла, что на саммите "Большой двадцатки" (G20) представители команды Макрона отказали в допуске на пресс-конференцию "в грубой форме" главному редактору Федерального новостного информационного портала Russia News Екатерине Надольской.

По словам Захаровой, этот инцидент можно было бы списать на случайность, если бы такое было впервые, однако этот случай является проявлением многолетнего процесса издевательства над российскими журналистами во Франции.