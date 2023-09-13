В России прокомментировал ситуацию с якобы беспилотником РФ в Румынии

В Министерстве иностранных дел России заявили, что у Румынии нет каких-либо доказательств, подтверждающих принадлежность РФ найденных обломков беспилотника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

"Никакой ясной или объективной картины у самих румынских представителей, что касается произошедшего, до сих пор нет", - подчеркнула российский дипломат.

По словам Захаровой, в Москве позицию Румынии рассматривают как концепцию "хайли лайкли", когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить в обратном.

На прошлой неделе Румыния объявила об обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата, "аналогичного тем, которые используются Россией".

Предположительно, речь якобы шла о новом дроне – втором за неделю. Румынские власти планируют усилить защиту воздушного пространства и обсуждают эвакуацию жителей придунайских сел, а США могут развернуть в стране дополнительные F-16.