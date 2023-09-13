Захарова заявила, что диалог РФ и КНДР вошел в доковидное русло
Контакты России и КНДР вошли в доковидное русло и активно развиваются. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию.
"Сейчас, за последнее время так или иначе, это взаимодействие входит в такое доковидное русло, - сказала дипломат. - И подчеркну еще раз, что контакты у нас развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений".