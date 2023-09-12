Стало известно, чем займется Бут после избрания депутатом

"Первостепенная для меня сейчас задача как депутата Законодательного собрания Ульяновской области - через законотворческую деятельность улучшать самочувствие промышленных предприятий региона, и в случае успеха - масштабировать этот опыт на всю Россию. Для этого я уже подготовил конкретные механизмы и инициативы, которые потребуют дополнительной политической поддержки", - сказал Бут.