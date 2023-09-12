Чубайса заметили в аэропорту Риги после резкого заявления Путина

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в аэропорту Риги после резкого заявления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает «Фонтанка».

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Уточняется, что в это время в рижском аэропорту с разницей в пять минут стартовали рейсы на Амстердам и на Анталью.

Ранее Путин заявил, что отъезд Чубайса из России может быть связан с неудачами в работе в «Роснано», так как там образовалась «огромная финансовая дыра».

«То, что Анатолий Борисович там прячется, я вообще [не понимаю]. Мне показали фотографию из интернета, где он уже не Анатолий Борисович Чубайс (...) Зачем он это делает? Я не понимаю», — сказал глава государства.