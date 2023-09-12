Российский бизнесмен Бут стал депутатом

В июле ЛДПР выдвинула Бута кандидатом в депутаты Ульяновской области. При этом еще весной 2023 года россиянин заявил, что не планирует «вообще никуда выдвигаться».

Виктор Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 года из США, где находится в одной из тюрем по обвинению в сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). Его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, задержанную в аэропорту Шереметьево за попытку провезти в страну наркотики.