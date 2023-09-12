Умер бывший вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий

"Ушел из жизни Анатолий Анатольевич Повелий - человек, безраздельно преданный Отечеству и нашему городу. Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам, всем, кому он был дорог. Анатолий Анатольевич был в высшей степени ответственным, надежным, компетентным руководителем. Многие годы он занимал ответственные посты в исполнительных органах государственной власти Санкт-Петербурга", - приводят в пресс-службе слова губернатора.