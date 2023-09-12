Путин ответил на вопрос о ввозе в Россию миллионов мигрантов

Необходимо избежать негативного развития ситуации со ввозом в Россию мигрантов. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мероприятие с участием главы государства транслирует официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

Так Путин ответил на вопрос модератора в связи с прогнозом, согласно которому для сохранения населения России на уровне 146 миллионов человек в страну может потребоваться ввезти миллионы иностранных граждан.

Российской экономике нужны мигранты, прежде всего в строительной сфере, сказал Путин. При этом в целом «у нас не так уж и много на рынке труда мигрантов работает — это 3,7 процента», — подчеркнул он.

Вопрос трудовой миграции имеет большое значение для российского государства, поскольку является комплексным, пояснил президент.

«Это вопрос, (…) связанный и с экономикой, и с социальной сферой, и с моральным состоянием общества», — пояснил Путин.

При этом России легче осуществлять взаимодействие со странами-поставщиками рабочей силы, чем западным странам, сказал глава государства.

«У нас приток из бывших республик Советского Союза», — напомнил он.