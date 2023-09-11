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В МИД отреагировали на мнение Запада о российских выборах

Российским властям не принципиально, что о выборах думают недруги за рубежом. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович в беседе с РИА Новости.

Дипломат подчеркнул — важно, «что это были наши выборы, проведенные на достойном уровне».

По словам Аскальдовича, реакция мирового сообщества важна — он уточнил, что 35 иностранных наблюдателей из 21 страны высоко оценили выборы. Оценка выборов «вчерашними западными партнерами» была предсказуема, но все равно вышла «за все разумные пределы», отметил посол.

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Ранее стало известно, что в единый день голосования прошло более 4200 избирательных кампаний разного уровня, в голосовании приняли участие более 45 миллионов избирателей. Средняя явка — 43,5 процента.

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