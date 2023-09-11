Насколько же в Европе упал интеллектуальный уровень, раз там скатились до того, что пытаются ввести подобные запреты. Европа дошла до полного маразма! У них нет ни стыда, ни совести, раз они печатают такие вещи! Как можно лишать женщину косметики - там что ли есть ядерное оружие? Я не могу этого понять. Все это - полная ерунда. Правильно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев - может быть, нам вообще приостановить все дипотношения с ЕС? Какой толк от отношений, которые всегда заканчиваются скандалом? Разве могут люди в современном мире не пользоваться, например, чемоданами? В ЕС сами не понимают, чего хотят. Они уже запретили все, что могли, ввели различные санкции, напортачили с визами, а теперь пытаются даже начать согласовывать дорожные наборы въезжающих в Европу. Думаю, что этот бред они сами же и отменят. А мы спокойно живем и без Европы.

Владимир Джабаров Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам