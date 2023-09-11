«Европа дошла до маразма». Сенатор Джабаров — о новом запрете ЕС для россиян
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с Рамблером высказался о принятом в Евросоюзе запрете, который касается порядка въезда россиян на территорию стран объединения, назвав его "полным маразмом".
Еврокомиссия ранее подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении России, согласно которому гражданам страны нельзя ввозить на территорию ЕС автомобили. Об этом сообщало РБК со ссылкой на новые разъяснения Еврокомиссии. В случае нарушения это будет расцениваться как запрещенный импорт. На таможне могут не пропустить также смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни и ноутбуки, которые упомянуты в специальном перечне.
Насколько же в Европе упал интеллектуальный уровень, раз там скатились до того, что пытаются ввести подобные запреты. Европа дошла до полного маразма! У них нет ни стыда, ни совести, раз они печатают такие вещи! Как можно лишать женщину косметики - там что ли есть ядерное оружие? Я не могу этого понять. Все это - полная ерунда. Правильно сказал Дмитрий Анатольевич Медведев - может быть, нам вообще приостановить все дипотношения с ЕС? Какой толк от отношений, которые всегда заканчиваются скандалом? Разве могут люди в современном мире не пользоваться, например, чемоданами? В ЕС сами не понимают, чего хотят. Они уже запретили все, что могли, ввели различные санкции, напортачили с визами, а теперь пытаются даже начать согласовывать дорожные наборы въезжающих в Европу. Думаю, что этот бред они сами же и отменят. А мы спокойно живем и без Европы.Владимир Джабаров Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам
Вместе с тем сенатор ответил на вопрос о возможности введения Россией зеркальных мер в отношении въезжающих страну граждан ЕС.
"Мы всегда говорим, что не будем опускаться до такого. Но вот я думаю: может быть, все-таки нужно зеркально отвечать на все их глупости? Может быть, тогда они быстрее все поймут? Просто когда мы не отвечаем - до них не доходит, и они считают, что попали в точку. Возможно, нам даже стоит усугубить подобные меры и разрешить, например, мужчинам [из ЕС] переходить границу только в туфлях, а женщинам - только в шляпах. Конечно, я утрирую, но все же", — сказал Джабаров.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов назвал запрет ЕС на ввоз авто из России "несусветной глупостью".