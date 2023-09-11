Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) намерен сделать важные заявления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент в ход пленарной сессии форума намерен сделать много важных заявлений, заявил Песков «Известиям».

Он также оценит достижения в развитии Дальнего Востока за прошедший год и за десятилетие, отметил представитель Кремля в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

Модерировать пленарную сессию ВЭФ будет журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов, он также модерировал сессию в 2022 году, указал Песков.