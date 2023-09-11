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Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) намерен сделать важные заявления, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков анонсировал важные заявления Путина на ВЭФ
© РИА Новости

Президент в ход пленарной сессии форума намерен сделать много важных заявлений, заявил Песков «Известиям».

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Он также оценит достижения в развитии Дальнего Востока за прошедший год и за десятилетие, отметил представитель Кремля в эфире телеканала РБК, передает ТАСС.

Модерировать пленарную сессию ВЭФ будет журналист и управляющий директор канала РБК Илья Доронов, он также модерировал сессию в 2022 году, указал Песков.

До этого Песков указывал, что Путин в рамках ВЭФ запустит несколько предприятий на Дальнем Востоке.

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