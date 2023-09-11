МИД: Россия планирует ввести безвиз со всей Латинской Америкой

Глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия стремится ввести безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас задача, чтобы Латинская Америка вся у нас была безвизовой», - подчеркнул Щетинин.

Он добавил, что сейчас ведется согласование отмены виз.

Министр экономического развития Максим Решетников ранее сообщил, что Россия предложила ввести взаимный безвизовый режим Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Решетников объяснил, что из этих стран возможен приток туристов «класса премиум», а Россия в них заинтересована.