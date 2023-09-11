Путин отметил важность развития арктического флота ледового класса для России

Развитие арктического флота ледового класса имеет огромное значение для России, для укрепления энергобезопасности страны и всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии имянаречения двух танкеров на ССК "Звезда".

"Развитие такого флота имеет огромное значение для нашей страны - арктической державы. Востребовано для реализации нашей долгосрочной стратегии освоения Арктики, для обеспечения надежных перевозок на Северном морском пути, на глобальных транспортных логистических маршрутах, для укрепления энергобезопасности нашей страны, да и всего мира", - сказал Путин и поблагодарил всех специалистов за труд.

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Путину был представлен единственный в мире по своим характеристикам танкер-челнок усиленного ледового класса ARC6 "Валентин Пикуль". Судно предназначено для перевозок нефти по Северному морскому пути, благодаря высокому ледовому классу, челнок сможет без ледокольного сопровождения проходить через лед толщиной до 1,7 м. "Крестной матерью" судна стала уроженка Приморского края, Герой Российской Федерации, космонавт Елена Серова. Во время церемонии по традиции о борт судна она разбила бутылку шампанского.

Второе судно - танкер-газовоз ледового класса ARC7 "Алексей Косыгин" - первый из трех спущенных на воду судов, строящихся на ССК "Звезда" в интересах ПАО "Новатэк" и ПАО "Совкомфлот" для проекта "Арктик СПГ-2". Во всем мире технологией строительства газовозов обладают всего несколько судостроительных предприятий. Судно способно работать в арктических условиях, самостоятельно преодолевая лед толщиной свыше 2 м. "Крестной матерью" судна во время церемонии была названа заслуженный врач Российской Федерации, главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна Курлеева.