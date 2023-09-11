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Результаты выборов-2023 в России: главное

Выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах России, в том числе на новых территориях. Россияне выбирали губернаторов, депутатов местных законодательных собраний и Госдумы, а также мэра Москвы. Главное о результатах Единого дня голосования — в материале «Рамблера».

Результаты выборов-2023 в России: главное
© ТАСС

Губернаторские выборы

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Прямые выборы глав регионов прошли в 21 регионе. Все действующие губернаторы и временно-исполняющие их обязанности сохранили свои должности. Только в двух субъектах страны победили кандидаты от КПРФ, в остальных победу одержали члены партии «Единая Россия».

Больше всего голосов набрал врио губернатора Смоленской области от «Единой России» Василий Анохин — 86,64%. Также свыше 80% набрали глава Кемеровской области Сергей Цивилев (85,23%), губернатор Московской области Андрей Воробьев (83,68%), Ивановской области Станислав Воскресенский (82,49%), Нижегородской области Глеб Никитин (82,82%), Орловской области Андрей Клычков (82,09%), Псковской области Михаил Ведерников (86,30%), Самарской области Дмитрий Азаров (83,83%).

В Красноярском крае врио главы региона Михаил Котюков победил с 70,21% — он выдвигался от «Единой России». Ему удалось превзойти результат предшественника Александра Усса, который в 2018 году избрался с результатом в 60,19%. Напомним, что он ушел в отставку в апреле этого года, а после стал сенатором от законодательного собрания края.

В Якутии победил глава республики Айсен Николаев — он получил 75,77%. В Новосибирской области победу одержал Андрей Травников (75,72%), в Магаданской области — Сергей Носов (72,39%), в Чукотском автономном округе — Владислав Кузнецов (72,34%).

В Хакасии, где ожидалась основная интрига избирательной кампании этого года, победил действующий губернатор от КПРФ Валентин Коновалов. Он набрал 63,14%. Его основной конкурент, член партии «Единая Россия» Сергей Сокол снялся с выборов из-за заболевания. Отметим, что Коновалов впервые занял должность главы Хакасии в 2018 году — тогда он выиграл во втором туре с 57,57%.

В Москве на выборах мэра победил Сергей Собянин — за него проголосовали 76,38% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов — 8,11%. Выдвинувшийся на выборы от ЛДПР Борис Чернышов находится на третьем месте с 5,61% голосов. Четвертое место занял кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков (5,34%), на последнем месте находится кандидат от «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев (3,93%).

«Единая Россия» усилила позиции в регионах и Госдуме

Почти на всех выборах в законодательные органы регионов, по предварительным данным, побеждает «Единая Россия». Неопределенность остается только в Хакасии — там после подсчетов 70% голосов 38,44% получила КПРФ, а 37,04% — «Единая Россия».

Самый сильный отрыв у «Единой России» наблюдается в новых регионах. В частности, в ДНР по единому округу депутаты от партии набрали 78%, в ЛНР — 74,6%, в Запорожской области — 83%, а в Херсонской — 74,8%.

Довыборы в Государственную думу также остались за «Единой Россией». Они проходили в одномандатных округах Карачаево-Черкесии, Крыма, Красноярского края и Липецкой области.

Нарушения на выборах

Всего в ЦИК поступило 281 сообщение о возможных нарушениях. Как рассказывала председатель комиссии Элла Памфилова, 104 из них были связаны с организационными недостатками выборов в Москве, остальные — с агитацией, информированием о месте голосование и другим.

Руководитель главного управления по обеспечению охраны общественного порядка субъектов России МВД Михаил Давыдов отмечал, что нарушений правопорядка, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано. На 16:00 10 сентября в ведомство поступили 183 сообщения о нарушениях, всего с начала избирательной кампании их зафиксировали около 2 тысяч. Возбуждено шесть уголовных дел — по сообщениям об акте терроризма, повреждении имущества. Составлены 143 административных протокола.

В новых регионах власти столкнулись с обстрелами избирательных участков. Кроме того, зафиксированы попытки подрыва и установки отслеживающих устройств. Также выявлены случаи угроз в адрес председателей территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий.

В ночь на 10 сентября один из избирательных участков Запорожской области уничтожили в результате атаки дронов. Следственный комитет региона сообщал, что в происшествии никто не пострадал. Также избирком Херсонской области сообщал, что в Новокаховском и Каховском муниципальных округах участки пришлось закрыть раньше из-за риска ракетного обстрела. Мобильные бригады завершили работу штатно.

Политика, Василий Анохин, Владислав Даванков, Леонид Зюганов, Валентин Коновалов, Сергей Цивилев, Борис Чернышов, Андрей Травников, Михаил Ведерников, Владислав Кузнецов, Дмитрий Гусев, Дмитрий Азаров, Михаил Давыдов, Михаил Котюков, Станислав Воскресенский, Сергей Носов, Айсен Николаев, Глеб Никитин, Андрей Клычков, Александр Усс, Сергей Сокол, Элла Памфилова, Андрей Воробьев, Сергей Собянин, ЦИК России, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Единая Россия, Госдума
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