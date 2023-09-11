Результаты выборов-2023 в России: главное

Выборы разных уровней состоялись в 85 субъектах России, в том числе на новых территориях. Россияне выбирали губернаторов, депутатов местных законодательных собраний и Госдумы, а также мэра Москвы. Главное о результатах Единого дня голосования — в материале «Рамблера».

Губернаторские выборы

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Прямые выборы глав регионов прошли в 21 регионе. Все действующие губернаторы и временно-исполняющие их обязанности сохранили свои должности. Только в двух субъектах страны победили кандидаты от КПРФ, в остальных победу одержали члены партии «Единая Россия».

В Красноярском крае врио главы региона Михаил Котюков победил с 70,21% — он выдвигался от «Единой России». Ему удалось превзойти результат предшественника Александра Усса, который в 2018 году избрался с результатом в 60,19%. Напомним, что он ушел в отставку в апреле этого года, а после стал сенатором от законодательного собрания края.

В Хакасии, где ожидалась основная интрига избирательной кампании этого года, победил действующий губернатор от КПРФ Валентин Коновалов. Он набрал 63,14%. Его основной конкурент, член партии «Единая Россия» Сергей Сокол снялся с выборов из-за заболевания. Отметим, что Коновалов впервые занял должность главы Хакасии в 2018 году — тогда он выиграл во втором туре с 57,57%.

В Москве на выборах мэра победил Сергей Собянин — за него проголосовали 76,38% избирателей. Второе место занял кандидат от КПРФ Леонид Зюганов — 8,11%. Выдвинувшийся на выборы от ЛДПР Борис Чернышов находится на третьем месте с 5,61% голосов. Четвертое место занял кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков (5,34%), на последнем месте находится кандидат от «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев (3,93%).

«Единая Россия» усилила позиции в регионах и Госдуме

Почти на всех выборах в законодательные органы регионов, по предварительным данным, побеждает «Единая Россия». Неопределенность остается только в Хакасии — там после подсчетов 70% голосов 38,44% получила КПРФ, а 37,04% — «Единая Россия».

Самый сильный отрыв у «Единой России» наблюдается в новых регионах. В частности, в ДНР по единому округу депутаты от партии набрали 78%, в ЛНР — 74,6%, в Запорожской области — 83%, а в Херсонской — 74,8%.

Довыборы в Государственную думу также остались за «Единой Россией». Они проходили в одномандатных округах Карачаево-Черкесии, Крыма, Красноярского края и Липецкой области.

Нарушения на выборах

Всего в ЦИК поступило 281 сообщение о возможных нарушениях. Как рассказывала председатель комиссии Элла Памфилова, 104 из них были связаны с организационными недостатками выборов в Москве, остальные — с агитацией, информированием о месте голосование и другим.

Руководитель главного управления по обеспечению охраны общественного порядка субъектов России МВД Михаил Давыдов отмечал, что нарушений правопорядка, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано. На 16:00 10 сентября в ведомство поступили 183 сообщения о нарушениях, всего с начала избирательной кампании их зафиксировали около 2 тысяч. Возбуждено шесть уголовных дел — по сообщениям об акте терроризма, повреждении имущества. Составлены 143 административных протокола.

В новых регионах власти столкнулись с обстрелами избирательных участков. Кроме того, зафиксированы попытки подрыва и установки отслеживающих устройств. Также выявлены случаи угроз в адрес председателей территориальных избирательных комиссий и членов избирательных комиссий.