В России захотели установить безвизовый режим со всей Латинской Америкой

В Министерстве иностранных дел (МИД) России захотели установить безвизовый режим со всеми странами Латинской Америки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора латиноамериканского департамента ведомства Александра Щетинина.

Дипломат подчеркнул, что Москва продолжит обсуждать отмену виз со странами: Гаити, Барбадосом, Багамами, Мексикой, Тринидадом и Тобаго, Сент-Люсией.

«У нас задача, чтобы Латинская Америка вся была безвизовой, поэтому согласование идет, мы работаем», — сказал Щетинин.

Уточняется, что сейчас у России есть договоренность о безвизовом режиме с 27 государствами из 33 — это вся Южная и большая часть Центральной Америки.

При этом президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» выразил мнение, что отмена виз в Латинскую Америку привлечет туда россиян, но направление не заменит им Таиланд и Индонезию.

«Отрицательной стороной может стать незаконная миграция», — добавил эксперт.