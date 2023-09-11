Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в Евросоюз личные вещи

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала расизмом разъяснения Еврокомиссии о запрете на ввоз в ЕС из России автомобилей, телефонов, чемоданов, шампуней и других вещей даже для личного пользования.
"Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза.
Это расизм как он есть, - заявила она ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). - Сейчас это вырывается наружу. Как гнойник, который не лечили и который просто уже стал свищом. Это свищ западного расизма".