Путин освободил Михаила Носкова с должности посла в Исландии
Президент России Владимир Путин освободил Михаила Носкова с должности посла в Исландии. Соответствующий указ опубликован.
"Освободить Носкова Михаила Викторовича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Исландии", - говорится в документе.
С 1 августа Исландия приостановила работу своего посольства в Москве. Кроме того, Исландия также потребовала от РФ "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства. Одновременно в исландском МИД отметили, что решение приостановить деятельность посольства в Москве "не означает разрыва дипломатических отношений" с Россией. Республика "в приоритетном порядке" уделит внимание вопросу о возобновлении деятельности посольства, "как только позволят условия".
Носков родился в 1965 году. Послом в Исландии он был назначен в ноябре 2020 года. До этого занимал пост заместителя директора генерального секретариата МИД РФ. Владеет английским, болгарским и немецким языками.