Путин освободил Михаила Носкова с должности посла в Исландии

С 1 августа Исландия приостановила работу своего посольства в Москве. Кроме того, Исландия также потребовала от РФ "сократить масштабы деятельности в Рейкьявике" и понизить статус диппредставительства. Одновременно в исландском МИД отметили, что решение приостановить деятельность посольства в Москве "не означает разрыва дипломатических отношений" с Россией. Республика "в приоритетном порядке" уделит внимание вопросу о возобновлении деятельности посольства, "как только позволят условия".