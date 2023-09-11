Собянин поблагодарил москвичей за поддержку на выборах мэра

«Подведены предварительные итоги голосования на выборах мэра Москвы. Спасибо, дорогие мои, за поддержку. Несмотря на огромный путь созидания, который мы вместе прошли, впереди большая трудная сложная, но очень важная работа для страны, для города, для москвичей. Я сделаю все, чтобы наш город стал еще круче и краше. Впереди всей планеты. Нам это точно по плечу. Потому что у нас есть самое ценное в этом мире – мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, москвичи. Победа будет за нами», – написал Собянин.