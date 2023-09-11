Кожемяко набрал 72,78% голосов на выборах губернатора Приморского края

Выборы губернатора состоялись в Приморье с 8 по 10 сентября. По данным на 18:00 воскресенья явка избирателей на выборах губернатора Приморья составила 43,2%.

Отметим, что состоявшийся в России Единый день голосования стал самым масштабным за последние пять лет. Избирались более 20 глав регионов, включая Москву и Московскую область, 20 составов региональных парламентов. Всего же по стране прошли более 4,1 тысячи выборов разного уровня.