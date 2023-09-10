В Минцифры рассказали об оперативном исправлении сбоев в ДЭГ
В инфраструктуре комууникаций для выборов было достаточно существенное количество инцидентов, связанных с потерей связи, но все они оперативно исправлялись. Об этом заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов в пресс-центре «Россия сегодня» 10 сентября.
Единый день голосования прошел относительно спокойно, заверил Качанов. Было зафиксировано почти 30 тысяч атак на систему электронного голосования, как ранее сообщали в ЦИК, но все попытки были штатно отражены, отметил замглавы Минцифры.
Что касается инфраструктуры связи для ГАС «Выборы» и системы электронного голосования, было достаточно существенное количество инцидентов, связанных с потерей связи, то есть около 250 аварийных нештатных ситуаций, когда падала связь», — отметил Качанов.
Они достаточно оперативно ликвидировались - среднее время восстановления по каналам связи в ГАС «Выборы» составляло около 40 минут, телефонная связь восстанавливалась чуть дольше, заверил замминистра. «Но в целом достаточно оперативно все пропадания связи были ликвидированы», — констатировал он.