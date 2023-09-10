В ЦИК высоко оценили явку на выборах в Москве

«Я думаю, что это плотная явка, на выборах мэра Москвы рекордная явка, это закономерный результат работы всего московского коллектива, и законодательной и исполнительной власти, и мэра, который многое сделал для того, чтобы москвичи пришли на выборы и сделали свой выбор на ближайшие пять лет», — заявил Булаев.