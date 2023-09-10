В России завершился единый день голосования

Во всех регионах России завершились выборы в ходе единого дня голосования, последние участки закрылись в самом западном регионе страны — Калининградской области. Информация об избирательных кампаниях доступна на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Как рассказала председатель ЦИК Элла Памфилова, Центризбирком получил 281 обращение, в которых может содержаться информация о нарушениях, сообщает ТАСС. Она уточнила, что из этого числа 104 обращения касались организации голосования в Москве.

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Согласно данным ЦИК, которые приводит ТАСС, на выборах губернатора Красноярского края Михаил Котюков набирает 70,5 процента после обработки 30 процентов протоколов. Глава Приамурья Василий Орлов лидирует с 83,43 процента голосов после обработки 70,49 процента протоколов. Его коллега из Приморья Олег Кожемяко лидирует с 73,69 процента голосов после обработки 70,12 процента протоколов.

Глава Новосибирской области Андрей Травников набирает 76,13 процента после обработки 31 процента протоколов. Глава Якутии Айсен Николаев набирает 81,8 процента после обработки 33,66 процента протоколов.

Врио главы Омской области Виталий Хоценко набирает 75,58 процента после обработки 18,52 процента протоколов. Глава Алтайского края Виктор Томенко набирает 76,72 процента после обработки 55,5 процента протоколов. Глава Кузбасса Сергей Цивилев набирает 87,27 процента после обработки первых 2,41 процента протоколов.

Окончательные результаты всех выборов будут обнародованы после полного подсчета голосов.

В 2023 году избирательные кампании различного уровня прошли в 85 регионах — исключение составили только Кабардино-Балкария, Марий Эл, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ. В большинстве субъектов голосование проводилось в течение трех дней — с 8 по 10 сентября, и только в пяти — от одного до двух дней. Кроме того, в 25 регионах было организовано онлайн-голосование.

Россияне выбирали 21 губернатора и 20 региональных парламентов. Помимо этого, в четырех регионах прошли довыборы депутатов Государственной Думы. В ходе остальных кампаний определялся состав органов власти муниципального уровня.