В центральных регионах России закрылись избирательные участки

Избирательные участки для голосования закрылись в центральных регионах России в единый день голосования, в 20:00 по московскому времени.

Голосование завершилось в том числе на выборах мэра Москвы и губернатора Подмосковья.

Председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова рассказала, что наблюдение за выборами мэра в Москве проводится на эталонном уровне и год от года развивается к лучшему. По мнению Памфиловой, процесс организации наблюдения в столице РФ не имеет подобий во всем мире и с каждым годом развивается в лучшую сторону.

До этого стала известна явка на выборах мэра Москвы по состоянию на 10 сентября. Она составила 36,3% на воскресенье, в очном и дистанционном голосовании на выборах столичного градоначальника приняли участие 2,7 млн человек.