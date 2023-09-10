Действующий губернатор Амурской области одержал победу на выборах главы региона

Среди его соперников больше всего голосов набрал Борис Белобородов от КПРФ – 7,9%. Евгений Завгородний (« Справедливая Россия – Патриоты – За правду») получил 3,59% голосов, Сергей Рафальский («Коммунисты России») – 2,06%, Роман Санжаревский («Новые люди») – 2,25% голосов, передает ТАСС .

Напомним, Орлов возглавляет регион с 2018 года. Также определился победитель на выборах главы Чукотки, им стал врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.