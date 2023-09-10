Действующий губернатор Амурской области одержал победу на выборах главы региона

Действующий губернатор Амурской области Орлов одержал победу на выборах главы региона
Возглавляющий Амурскую область Василий Орлов («Единая Россия») на выборах губернатора региона набрал 82,38% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Среди его соперников больше всего голосов набрал Борис Белобородов от КПРФ – 7,9%. Евгений Завгородний («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») получил 3,59% голосов, Сергей Рафальский («Коммунисты России») – 2,06%, Роман Санжаревский («Новые люди») – 2,25% голосов, передает ТАСС.
Напомним, Орлов возглавляет регион с 2018 года. Также определился победитель на выборах главы Чукотки, им стал врио главы Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов.