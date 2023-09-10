МВД не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на итоги выборов
Министерство внутренних дел РФ не зарегистрировало нарушений, способных повлиять на процесс голосования в регионах России. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации МВД РФ Михаила Давыдова.
«Нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано», — сообщил он на совещании по обеспечению правопорядка в информцентре Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Давыдов также заявил, что в ведомство было направлено порядка двух тысяч обращений о нарушениях, связанных с проведением выборов. Кроме того, заведено шесть уголовных дел по статьям 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и 167 УК РФ (о повреждении имущества), указал Давыдов.
До этого член ОП России и руководитель рабочей группы по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщал, что мошеннические центры на Украине попытались завладеть аккаунтами россиян на «Госуслугах» с целью попытаться повлиять на ход голосования на выборах 2023 года в Единый день голосования.