В Совбезе заявили, что уверены в победе России

"Наши противники забыли уроки истории и как всегда недооценили стойкость России, которая никогда не боялась внешних врагов, ни перед кем не склонялась, всегда давала достойный отпор любой агрессии и выходила победителем из всех испытаний. Главным условием этих побед было и остается единство нашего великого народа, сплоченность общества, мудрость наших лидеров, неиссякаемая вера в добро и справедливость. Уверен, так будет и в этот раз", - подчеркнул Коков.