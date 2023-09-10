В Совбезе заявили, что уверены в победе России
Россия на протяжении всей своей истории давала достойный отпор врагу и выходила победителем из любых испытаний - так будет и в этот раз, уверен замсекретаря Совбеза РФ Юрий Коков.
Так в интервью "Российской газете" он ответил на вопрос, действительно ли противники Москвы могут всерьез рассчитывать на ее поражение.
"Наши противники забыли уроки истории и как всегда недооценили стойкость России, которая никогда не боялась внешних врагов, ни перед кем не склонялась, всегда давала достойный отпор любой агрессии и выходила победителем из всех испытаний. Главным условием этих побед было и остается единство нашего великого народа, сплоченность общества, мудрость наших лидеров, неиссякаемая вера в добро и справедливость. Уверен, так будет и в этот раз", - подчеркнул Коков.