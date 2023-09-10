Кузнецов набрал 57,16% после обработки первых 1,79% протоколов на выборах главы Чукотки

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов, выдвинутый от партии "Единая Россия", набирает 57,16% голосов на выборах главы региона после обработки первых 1,79% протоколов, следует из данных онлайн-табло в информационном центре ЦИК.

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Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова получила 29,24% голосов, Владимир Гальцов от КПРФ - 5,9%, кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Александр Семериков - 5,9%.

Выборы губернатора Чукотского автономного округа проходят с 8 по 10 сентября.