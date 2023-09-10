Медведев: террористы снова могут атаковать США в стиле 9/11

Соединенные Штаты своей "вселенской борзотой" могут довести кого-нибудь до применения против них ядерного оружия или до масштабной атаки террористов. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по случаю приближающейся годовщины трагедии 11 сентября 2001 года.

"Вот вроде бы все привыкли к хамству и отвратительной самовлюбленности западных стран и особенно США. К их безоглядной вере в собственную правоту и свою исключительность. К их вселенской борзоте по любому вопросу. Мирному или военному", - написал Медведев в своем Telegram-канале, вспомнив о словах экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт о праве Америки на применение силы.

"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП [оружия массового поражения]. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется, и значительная его часть никакими обязательствами не связана", - отметил зампред Совбеза РФ. "И тогда все. Хана. Останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем - венки просто опустят на воду..." - добавил Медведев.