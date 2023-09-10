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Медведев: "борзота США" может довести кого-то до применения против них ядерного оружия

Соединенные Штаты своей "вселенской борзотой" могут довести кого-нибудь до применения против них ядерного оружия или до масштабной атаки террористов. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по случаю приближающейся годовщины трагедии 11 сентября 2001 года.

Медведев: террористы снова могут атаковать США в стиле 9/11
© РИА Новости

"Вот вроде бы все привыкли к хамству и отвратительной самовлюбленности западных стран и особенно США. К их безоглядной вере в собственную правоту и свою исключительность. К их вселенской борзоте по любому вопросу. Мирному или военному", - написал Медведев в своем Telegram-канале, вспомнив о словах экс-госсекретаря США Мадлен Олбрайт о праве Америки на применение силы.

"Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП [оружия массового поражения]. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется, и значительная его часть никакими обязательствами не связана", - отметил зампред Совбеза РФ. "И тогда все. Хана. Останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем - венки просто опустят на воду..." - добавил Медведев.

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Говоря о "борзости" США, политик упомянул, в частности, несколько примеров: то, что против России и дружественных ей стран вводятся неправомерные санкции, при этом от них требуют не трогать западные активы; то, что Запад поставляет любое оружие врагам РФ, а друзьям России поставки оружия запрещают; то, что США воруют граждан разных стран по всему миру, а американцев требуют не трогать, "даже если они матерые шпионы, трясущиеся в абстиненции наркоманы или педофилы со слюной в уголках рта". "И так во всем", - заключил Медведев.

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