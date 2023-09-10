Артюхов официально избран губернатором ЯНАО во второй раз

«Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по избранию губернатора ЯНАО. Результаты голосования: за кандидатуру Дмитрия Артюхова — 17 голосов, за кандидатуру Александра Голубенко — 2 голоса, за кандидатуру Максима Лазарева — 1 голос. Избранным губернатором автономного округа считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания», — говорится в сообщении.