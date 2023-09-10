Артюхов официально избран губернатором ЯНАО во второй раз
Дмитрий Артюхов официально избран губернатором ЯНАО, набрав 17 голосов в законодательном собрании. Об этом сообщается на сайте заксобрания.
«Счетная комиссия подвела итоги тайного голосования по избранию губернатора ЯНАО. Результаты голосования: за кандидатуру Дмитрия Артюхова — 17 голосов, за кандидатуру Александра Голубенко — 2 голоса, за кандидатуру Максима Лазарева — 1 голос. Избранным губернатором автономного округа считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов законодательного собрания», — говорится в сообщении.
Из 21 одной бюллетени одна была недействительная.
Артюхов поблагодарил за оказанное доверие. Инаугурация губернатора пройдет через несколько часов.