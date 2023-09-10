Российский сенатор рассказал о провале американской делегации на G20

Американской делегации на саммите G20 в Индии пришлось согласиться на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми она ехала на мероприятие, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков. Об этом он написал в Telegram-канале.

Политик напомнил, что Вашингтон не смог добиться выступления на саммите украинского президента Владимира Зеленского.

«И пришлось дать добро на декларацию, которая очень далека от тех планов, с которыми они ехали на "двадцатку"», — указал он.

Сенатор отметил, что консенсуса по украинскому кризису страны не имели и до саммита. Запад не смог включить в декларацию G20 осуждение России, что говорит о «неспособности альянса связывать свою позицию с остальным миром», подчеркнул Пушков.

«Новое же здесь то, что за минувший год в вопросе об Украине Глобальный Юг еще больше отошел от Глобального Запада», — подчеркнул он.