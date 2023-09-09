Чубайса заметили в Риге

На кадрах виден Чубайс, сидящий за столом в одном из кафе. Утверждается, что фото сделано в рижском парке Зиедоньдарс.

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В марте Чубайса заметили вместе с женой у банкомата в Стамбуле. Издание «Коммерсантъ» опубликовало фото, на которое попал похожий на бывшего чиновника человек. Ранее в тот же день стало известно, что Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России и уехал из страны. Позже его якобы заметили в одном из ресторанов Стамбула в компании актрисы Паулины Андреевой, жены режиссера Федора Бондарчука

В мае Чубайса с женой, режиссером Авдотьей Смирновой, заметили в МВД Израиля. Утверждалось, что Чубайс получил израильское гражданство, однако позже он сам опроверг это.