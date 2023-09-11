Песков оценил вероятность участия Путина в выборах президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не заявлял о своем участии в президентских выборах 2024 года, но если он выдвинет свою кандидатуру - конкуренцию ему не сможет составить никто. Об этом сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Путин пользуется абсолютной поддержкой россиян и «не первый год демонстрирует способность реализовывать свои возможности», передает РИА Новости.

«Если мы предположим, что президент все-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, наверное, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе никто составить не может», - заявил пресс-секретарь.

Поправки к Конституции дали действующему президенту право выдвинуть свою кандидатуру в 2024-м. Путин отмечал, что благодаря такой возможности чиновники будут работать, а не заниматься вычислениями преемника.

«Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать», - говорил президент.