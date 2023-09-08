Путин прибыл в Саров, где работают над ядерным щитом страны

Президент России Владимир Путин, работающий в Нижегородской области, прибыл в Саров, где находится одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. В предыдущий раз глава государства посещал Саров в ноябре 2020 года, а до этого бывал в закрытом городе несколько раз.

В Сарове расположен Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома. Здесь трудятся более 23 тыс. человек.

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Путин, как обычно, начал посещение, почтив память академика Юлия Харитона. Президент принес к его памятнику букет алых роз.

О ВНИИ экспериментальной физики

Свою историю НИИ в Сарове (в советское время - Арзамас-16) ведет с 1946 года. Арзамас-16, символ ядерной державы, был первым советским военным ядерным центром, где появились первые отечественные атомная и термоядерная бомбы. Во время Великой Отечественной войны, когда советское правительство организовывало "решение атомной проблемы", физики Игорь Курчатов, Юлий Харитон и Анатолий Александров были собраны в Лаборатории измерительных приборов №2 (нынешний Курчатовский институт). В 1946 году при Лаборатории №2 создается конструкторское бюро КБ-11 - самое секретное предприятие по разработке советского ядерного оружия.

Тогда Харитон уехал из Москвы в путешествие по стране искать место для специального центра. О том, почему он выбрал окрестности Саровского монастыря недалеко от Нижнего Новгорода, академик, умерший в возрасте 92 лет в 1996 году, так и не рассказал никому из коллег. Но тогда это место идеально подходило для сверхсекретного института, а поселок ученых получил кодовое название - Арзамас-16. Более 40 лет Юлий Харитон, чье имя мир узнал лишь в конце ХХ века, был научным руководителем ВНИИЭФ.

В Арзамасе-16 работали лучшие физики и инженеры, которые за три года, в 1949 году, сделали первую атомную бомбу. 1 декабря 1951 на созданном здесь же заводе "Авангард" началось серийное производство первой модели советской атомной бомбы под названием "изделие РДС-1". Еще через несколько лет здесь под руководством Андрея Сахарова появилась и первая водородная бомба.

Исследовательский институт сейчас

ВНИИЭФ занимается поддержанием надежности и безопасности ядерного арсенала, разработкой и модернизацией ядерных зарядов и ядерных боеприпасов, исследованиями в других наукоемких отраслях.

В 1995 году Арзамасу-16 вернули историческое название Саров. 19 сентября в наукограде, как и в других российских городах, связанных с оборонным производством и наукой, отмечается День оружейника.