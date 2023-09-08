Володин осенью посетит Китай с официальным визитом

"Обе стороны отмечают, что у них нет потолка и нет запретных тем. У нас с Китаем нет таких областей, в которых мы обоюдными усилиями не выстраивали бы взаимодействие на благо народов обеих стран. Есть такие линии сотрудничества, которые ценны и полезны для сторон и сами по себе, в то же время благотворно влияют на все другие сферы добрососедства, на его общую атмосферу и тональность", - отметил Денисов.