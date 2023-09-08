В СФ сообщили, что Володин осенью посетит Китай с официальным визитом
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин намерен осенью совершить официальный визит в Китай. Об этом сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
Денисов отметил при этом, что в ходе визита в Китай спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в июле этого года ее принимал председатель КНР Си Цзиньпин, их беседа прошла в очень теплой атмосфере и продлилась вдвое больше, чем предполагалось графиком.
По словам сенатора, взаимодействие двух стран по парламентской линии является также платформой для общения руководителей России и Китая. Так, напомнил он, в ходе встречи Матвиенко передала китайскому лидеру устное послание президента России Владимира Путина.
Первый зампред международного комитета СФ подчеркнул, что современные российско-китайские отношения определяются "как отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху".
"Обе стороны отмечают, что у них нет потолка и нет запретных тем. У нас с Китаем нет таких областей, в которых мы обоюдными усилиями не выстраивали бы взаимодействие на благо народов обеих стран. Есть такие линии сотрудничества, которые ценны и полезны для сторон и сами по себе, в то же время благотворно влияют на все другие сферы добрососедства, на его общую атмосферу и тональность", - отметил Денисов.
Он отнес к таким линиям сотрудничества межпартийные связи и межпарламентские обмены.