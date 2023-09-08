Действующий глава региона Олег Кожемяко проголосовал на выборах губернатора Приморья, сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Традиционно глава Приморья голосует на избирательном участке на Океанском проспекте в Приморском колледже технологии и сервиса. После голосования Олег Кожемяко отметил, что процесс волеизъявления в течение трех дней удобен для избирателей", - говорится в сообщении.

Видео дня

Кожемяко отметил, что проголосовал именно сегодня, потому что во второй половине дня отправится в командировку по пострадавшим от наводнения районам, проверить, как идет ликвидация последствий ЧС.

"Это нормальная практика - предварительного голосования, когда можно проголосовать не в один день. Она позволяет охватить больше людей. У многих есть дела, и люди могут их смело планировать, исходя из возможности того, что прийти на избирательный участок можно в течение трех дней", - прокомментировал Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

Выборы губернатора края проходят в Приморье с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов в них участвуют действующий глава региона Олег Кожемяко от партии "Единая Россия", кандидат от партии "Справедливая Россия - патриоты - за правду" Кирилл Рудюк, Денис Ковалев от Казачьей партии Российской Федерации, Инна Кошелева от ЛДПР, Александр Андони от "Коммунистов России". В регионе образовано 1 265 избирательных участков, 8 из них уже полностью проголосовали, еще 35 участков образовано в местах временного пребывания, еще более 200 участков образовано на судах, находящихся в плавании, большинство из них проголосовали досрочно.