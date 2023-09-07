РФ рассчитывает на упоминание расчетов в нацвалютах в декларации G20
Россия рассчитывает, что вопрос расчетов в национальных валютах упомянут в итоговой декларации к саммиту G20 в Индии. Об этом в интервью TV BRICS заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Бирический.
«В этом году мы ожидаем, что будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопросы расчетов в национальных валютах и вообще роль развивающегося мира», — сказал он.
По словам Биричевского, на данный момент работа над итоговой декларацией продолжается. В ней, в частности, принимает участие доверенное лицо РФ в G20 Светлана Лукаш и сотрудники МИД страны.
Напомним, что саммит «Большой двадцатки» в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября.
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