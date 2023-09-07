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Медведев о Маске: последний адекватный человек в США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в соцсетях высказывания писателя Уолтера Айзексона о предпринимателе Илоне Маске. Об этом пишет RT.

Медведев прокомментировал отключение Маском Starlink рядом с Крымом
© РИА Новости

Медведев отметил, что Айзексон в биографической книге об Илоне Маске рассказал о поступке бизнесмена.

По словам писателя, Маск в 2022 году отключил Starlink, чтобы предотвратить нападение Украины на дислоцированный в Крыму ВМФ России.

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Айзексон пояснил, что бизнесмен был обеспокоен вероятностью «ответного ядерного удара».

Медведев отметил, что если слова Айзексона - правда, то «Маск - последний адекватный ум в Северной Америке».

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