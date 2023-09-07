В Госдуме подняли вопрос о выходе России из ЮНЕСКО

— В таких международных организациях нам надо отстаивать свои экономические и геополитические интересы, а не поддерживать своим участием мнение западного истеблишмента о том, что России делать можно, а чего нельзя. Им, конечно, не хотелось бы, чтобы Россия развивала свои феноменальные туристические возможности. Зачем? Ведь лучше пусть богатые русские "через тернии" ездят в Куршевель, — написал Толстой в своем telegram-канале.