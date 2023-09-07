В МИД заявили об угрозе конфронтации между ядерными державами в АТР

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил об угрозе начала военной конфронтации между ядерными державами в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Об этом он сказал на региональном семинаре «Укрепление режима ядерного нераспространения» в Бишкеке. Его цитирует ТАСС.

Он отметил, что военно-политическая обстановка в мире продолжает ухудшаться.

По его словам, накопленный и вовремя не купированный конфликтный потенциал уже привёл к крайне острому кризису в Евро-Атлантике.