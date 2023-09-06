Джабаров заявил, что мир стал глух к проявлениям нацизма

Намерение властей Латвии выселить русскоязычных граждан, не сдавших экзамен по латышскому языку, нельзя назвать «иначе как нацизмом». Об этом в беседе с RT заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая сообщила, что планирует обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович из-за упомянутой ситуации в Латвии.

«Мы знаем, что и в годы Второй Мировой войны, когда Латвия была оккупирована Германией, там точно так же власти сотрудничали с оккупантами. И во многих вещах даже превосходили их в плане гонений евреев, русских и так далее», — напомнил сенатор.

Джабаров назвал обращение Москальковой в ООН абсолютно правильным, усомнившись, однако, в том, что оно сможет принести какой-либо результат.

«Я не сомневаюсь, что они [Представители ООН. — Прим. ред.] скажут, что ничего не ясно и нет никаких доказательств. Или просто не заметят это обращение. К сожалению, мир стал глух к этому», — заключил политик.