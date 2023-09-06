Путин обсудил сокращение добычи нефти с Наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 сентября провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы в том числе обсуждались договоренности о сокращении добычи нефти.

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Так, российский лидер и Наследный принц отметили, что эта мера и добровольные обязательства по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка.

"Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате "ОПЕК плюс", - говорится также в сообщении Кремля.

Кроме того, Наследный принц выразил признательность Москве за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС.