Путин обсудил сокращение добычи нефти с Наследным принцем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин в среду, 6 сентября провел телефонный разговор с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Как сообщили в Кремле, в ходе беседы в том числе обсуждались договоренности о сокращении добычи нефти.
Так, российский лидер и Наследный принц отметили, что эта мера и добровольные обязательства по ограничению поставок сырья позволяют обеспечивать стабильность глобального энергетического рынка.
"Дана высокая оценка взаимодействию двух стран в формате "ОПЕК плюс", - говорится также в сообщении Кремля.
Кроме того, Наследный принц выразил признательность Москве за последовательную поддержку обращения Саудовской Аравии о присоединении к БРИКС.
В ходе телефонного разговора также обсуждалась двусторонняя повестка отношений и отмечено многоплановое сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией. Страны продолжат совместную работу в торгово-экономической, транспортно-логистической и инвестиционной областях. "Условлено о продолжении личных контактов", - также сообщили в Кремле.