Москалькова обратится в ООН в связи с угрозой выселения россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о намерении обратиться к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович в связи с ситуацией в Латвии, где не сдавшим языковой экзамен российским соотечественникам грозит принудительное выдворение из страны.