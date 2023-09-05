$97.54+0.92104.90+0.49

Эрдоган назвал «продуктивными» переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что минувшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным были продуктивными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Эрдоган сделал во время обращения к нации по итогам заседания кабмина страны.

SWIFT и зерновая сделка: заявления Эрдогана после встречи с Путиным

«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем», – заявил он.

Напомним, что 4 сентября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи. На ней лидеры стран обсудили зерновую сделку, а также главные вопросы геополитической ситуации в мире.

39
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости