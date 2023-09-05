Эрдоган назвал «продуктивными» переговоры с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что минувшие переговоры с президентом России Владимиром Путиным были продуктивными. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Эрдоган сделал во время обращения к нации по итогам заседания кабмина страны.
«Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи. Уверен, что весь мир оценил эту встречу, на которой обсуждались в первую очередь зерновая сделка и ряд других гуманитарных проблем», – заявил он.
Напомним, что 4 сентября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели двустороннюю встречу в Сочи. На ней лидеры стран обсудили зерновую сделку, а также главные вопросы геополитической ситуации в мире.
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